В Китае прививку от коронавируса сделали уже более 10 миллионов населения. Вакцинация продвигается по плану. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"С начала вакцинации от коронавируса приоритетного населения 15 декабря, прививку вакциной сделали более 10 млн раз", - заявил представитель управления по контролю за заболеваниями госкомитета по здравоохранению Ван Бинь.

Также чиновник добавил, что в целом вакцинация в стране проходит последовательно и планомерно.

Известно, что с начала пандемии в Китае заразились коронавирусом более 87 тысяч человек, более 4, 6 тысяч умерли.

Отметим, что официально в Украине все еще не началась. Страна заключила контракт с китайским производителем вакцин SinoVac.

Напомним, власти Китая собираются провакцинировать от коронавируса более 50 миллионов человек до наступления китайского Нового года в начале февраля. Таким образом в Китае надеются избежать усиления пандемии.

Также мы сообщали, что Китай пустит в страну экспертов ВОЗ для совместного изучения происхождения коронавируса.