Facebook выпустил декабрьский отчет по удалению контента, который не соответствует правилам соцсети. Много информации там посвящено Украине.

Компания сообщила, что удалила 23 ФБ-аккаунта, 25 страниц, 11 групп и 19 аккаунтов Instagram, которые были созданы в Луганской области и работали на Молдову, Казахстан, Великобританию, Испанию, Кыргызстан, Украину, Беларусь, Германию и Россию.

По данным Фейсбука, эти группы курировались марксисткой организацией "Боротьба".

Также были удалены 13 учетных записей в Facebook, 31 страница, шесть групп и три аккаунта в Instagram. Эта сеть возникла в Украине и связана с неправительственной организацией Anti-Corruption Blockpost. Соцсеть утверждает, что все пользователи были виртуальными.

Но самое интересное, что под бан Фейсбука снова попала ботоферма Петра Порошенко.

"Мы удалили 27 учетных записей Facebook, 37 страниц, 21 группу и 13 учетных записей Instagram, которые были созданы в Украине и ориентированы на внутреннюю аудиторию. Наше расследование выявило связи как с партией "Европейская солидарность", так и с украинской неправительственной организацией "Справа Громад" (дочерняя организация "ЕС" - Ред.)", - говорится в сообщении компании.

По ее данным, группы получили бан за "недостоверное поведение".

Отметим, это уже не первый крупный удар по бот-империи Петра Алексеевича. Минувшим летом соцсеть снесла 72 аккаунта, 35 личных страниц и 13 учетных записей в Facebook и Instagram, которые разгоняли "чернуху" против Зеленского. Всего в кампанию было вложено более двух миллионов долларов.

Осенью 2019 года Facebook удалил еще одну супер-ботоферму из Украины, которая поддерживала разных политиков - Юлию Тимошенко, Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко.