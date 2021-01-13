В четверг, 14 января, в Украине в силу вступает закон, вводящий штрафы для владельцев бизнеса, учреждений и организаций за то, что их посетители не носят защитные маски.

Документ 13 января опубликован в парламентской газете "Голос Украины", как пишет УНН.

Итак, за допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер относительно пребывания человека в общественных местах без такого средства индивидуальной защиты вводится штраф - от 3 400 до 5 100 грн.

В соответствии с законом, маска должна находиться на лице, а не на подбородке, шее или еще где-либо.

В случае нарушения этого правила посетителям нужно сделать устное замечание о необходимости надеть средство индивидуальной защиты. Также допустимыми мерами считаются прекращение обслуживания посетителей без масок и вызов представителя Национальной полиции с сообщением об административном правонарушении.

Предусмотрены также соответствующие штрафы на период действия карантина за неношение маски работниками предприятий или непосредственно физическим лицом - предпринимателем.

Напомним, в Эстонии запретили появляться в общественных местах без масок еще в ноябре, штраф может достигать 9 600 евро.

Также мы писали о том, что в Украине законопроект о штрафах для бизнеса за обслуживание посетителей без масок приняли в середине декабря.