Днепр, Одессу, Запорожье, Львов и Харьков завалило первым в этом году снегом. Фото и видео
В ночь на 13 января Украину засыпало снегом. Настоящая зима с метелью, как и предупреждали синоптики, пришла во многие города нашей страны.
Пользователи соцсетей поделились фотографиями и видео заснеженных улиц и домов.
В ночь на 13 января метель прошла в Днепре. Снегом накрыло землю, дома и автомобили. За окнами люди наблюдали за настоящей зимней сказкой.
Фото: Instagram/ garachkevich.irina
Фото: Facebook/ Анастасия Золотарёва
Снегопад обрушился и на Одессу. Дороги, деревья, детские площадки - все замело снегом.
В Запорожье ночью тоже выпало немало снега в этом году. Горожане наслаждаются красивыми зимними видами.
Фото: Instagram/ ms_congeniality
Фото: iz.com.ua
Снег выпал и во Львове, однако, судя по фотографиям, его не так много, как в других городах.
Фото: novyny.24tv.ua
Фото: Ксения Злобова
Много снега насыпало также и в Харькове. Его покров достиг местами до 10 сантиметров.
Фото: Елена Вьюн
Фото: instagram/ kharkov.blog
А вот в столице пока снега не было. По прогнозу синоптиков, жителей столицы ждут метели уже завтра, 14 января.
Напомним, из-за непогоды сегодня в четырех морских портах Украины ограничены грузовые операции с зерном.
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