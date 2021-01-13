Украинцы наслаждаются красивыми зимними видами. Фото: "Думская"

В ночь на 13 января Украину засыпало снегом. Настоящая зима с метелью, как и предупреждали синоптики, пришла во многие города нашей страны.

Пользователи соцсетей поделились фотографиями и видео заснеженных улиц и домов.

В ночь на 13 января метель прошла в Днепре. Снегом накрыло землю, дома и автомобили. За окнами люди наблюдали за настоящей зимней сказкой.

Днепр засыпало снегом. Фото: Instagram

Фото: Instagram/ garachkevich.irina

Днепр засыпало снегом. Фото: Facebook/ Анастасия Золотарёва

Днепр засыпало снегом. Фото: Facebook/ Анастасия Золотарёва

Фото: Facebook/ Анастасия Золотарёва

Снегопад обрушился и на Одессу. Дороги, деревья, детские площадки - все замело снегом.

В Одессе выпал снег. Фото: Думская

В Запорожье ночью тоже выпало немало снега в этом году. Горожане наслаждаются красивыми зимними видами.

Запорожье замело снегом. Фото: instagram

Фото: Instagram/ ms_congeniality

Запорожье замело снегом. Фото: iz.com.ua

Фото: iz.com.ua

Снег выпал и во Львове, однако, судя по фотографиям, его не так много, как в других городах.

Фото: novyny.24tv.ua

Львов замело снегом. Фото: Ксения Злобова

Фото: Ксения Злобова

Много снега насыпало также и в Харькове. Его покров достиг местами до 10 сантиметров.

Харьков замело снегом. Фото: instagram

Фото: Елена Вьюн

Харьков замело снегом. Фото: instagram

Харьков замело снегом. Фото: instagram

Харьков замело снегом. Фото: instagram

Фото: instagram/ kharkov.blog

А вот в столице пока снега не было. По прогнозу синоптиков, жителей столицы ждут метели уже завтра, 14 января.

Напомним, из-за непогоды сегодня в четырех морских портах Украины ограничены грузовые операции с зерном.

Также мы рассказывали, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине.

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