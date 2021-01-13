В канун Рождества, 6 января, Александр Ткаченко, глава министерства культуры сообщил НАПК (Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции) о существенных изменениях в своем имущественном положении.

Из документа стало известно, что министр выручил 14 000 000 гривен за отчуждение корпоративных прав.

Из активов, которые есть в ежегодной декларации главы Минкульта, такую цену могли дать за частное предприятие А.Т.ТРЕЙДІНГ, которое оказывает рекламные услуги. Именно его стоимость Ткаченко ранее оценивал в 15 621 000 грн.

Став нардепом, он передал этот бизнес (имея 100% от общего капитала) в управление по договору. Сам оставался владельцем, но без права влияния и контроля.

Сейчас же Александр Ткаченко продал рекламное агентство за 14 млн гривен финансовой компании "Альфа Кросс". Эта же фирма ранее приобрела и его долю в телекомпании 1+1. Эта же компания в 2019 году выкупила долю других журналистов канала, которые стали нардепами (в частности, Александра Дубинского).

Из чего можно предположить, что эта структура связана с реальным хозяином 1+1 Игорем Коломойским.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что жена Ткаченко имеет коллекцию сумок по цене иномарки.

Также мы писали о том, как заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который отвечает на Банковой за региональную политику и курирует проект "Большая стройка" купил жене особняк под Киевом за 10 миллионов.