В Украине за минувшие сутки еще 205 правоохранителей заразились коронавирусом. Всего за время эпидемии, в системе органов МВД выявили более 31 тысячи случаев Covid-19.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

"С начала пандемии Covid-19 обнаружили у 31 563 правоохранителей МВД, выздоровели - 30 742 человека, умерло от коронавирусной болезни - 107. Сегодня, 13 января, зафиксировано 205 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД", - сообщили в пресс-службе.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Донецкой и Запорожской областях и так же в Киеве.

Напомним, по состоянию на утро среды, 13 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 6 409 человек.

Также мы писали о том, что в Киеве и трех областях за сутки более полутысячи человек заразились коронавирусом.