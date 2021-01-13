В России разгорелся скандал вокруг циркового представления в цирке Ижевска (Удмуртия), где на арене появились козы в накидках с изображением свастики.

Выход таких артистов вызвал неоднозначную реакцию зрителей, а после того, как фото с представления разлетелись по соцсетям, негодование людей приобрело массовый характер.

Как объяснили в цирке и в епархии РПЦ, которая была организатором праздничной цирковой программы для детей из воскресных школ Удмуртии, животные с нацистской символикой были использованы для создания образа победы над фашизмом в годы Второй мировой.

Об этом пишет "Коммерсант".

Прокуратура Первомайского района Ижевска организовала проверку по факту демонстрации нацистской символики во время представления в цирке Удмуртии.

В пресс-службе Ижевской епархии РПЦ прокомментировали, что подобное рождественское мероприятие проходило в цирке впервые, сюжет был посвящен знаменательным событиям российской истории, которые календарно связаны с праздником Рождества Христова. В частности, 7 января 1942 года, в период Второй мировой войны, произошел перелом в битве за Москву.

"Все это нашло отражение в сюжете цирковых номеров. В частности, выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, было использовано как образ не просто победы над фашизмом, но и само по себе попрание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии. Нужно понимать, что особой спецификой циркового искусства является зрелищность, и нет ничего удивительного в том, что используемые в нем образы имеют ироничный, а иногда даже гротескный характер" - говорится в сообщении епархии.

Фото: knife.media

Фото: udmeparhia.cerkov.ru

Также в цирке объяснили суть номера, в котором на арене появились козы со свастикой.

"Нацистская символика была использована в эпизоде "1942 год". В сценарии эпизод сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экранах о разгроме немецкой армии под Москвой. В манеже соответственно демонстрировался номер, в котором дрессировщики в форме красноармейцев прогоняют дрессированных животных в попоне с нацистской символикой, усиливая эффект дикторского текста и визуального ряда",- рассказали в цирке.

И епархия, и цирк отрицают, что в их номере присутствовала пропаганда нацистской атрибутики и символики.

Ранее "Страна" писала о том, что австрийский институт хотел взять на работу представительницу "Нацкорпуса", которая зиговала на фоне свастики.

Также мы сообщали, что в украинском лагере выложили свастику из тел детей.