В среду, 13 января, состоится очередное заседание Кабинета министров Украины, в ходе которого члены правительства займутся вопросами космоса, иммиграции, воинской службы и зарплат для работников УЦОКО.

Об этом свидетельствует повестка рабочего дня, обнародованная на сайте правительства.

Так, сегодня министры рассмотрят концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021-2025 годы.

Кроме этого министры рассмотрят проект указа президента о прохождении гражданами воинской службы в Вооруженных Силах и проект распоряжения президента о делегации Украины для участия в одиннадцатой сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRЕNА).

Сегодня правительство может утвердить возможность иммиграции в Украину иностранцам и лицам без гражданства, которые перечисляют с собственного зарубежного счета средства в иностранной валюте на текущий счет предприятия, которое создано этими иностранными инвесторами в Украине.

На заседании министры примут решения относительно повышения размеров должностных окладов штатных работников Украинского и региональных центров оценивания качества образования.

Помимо этого Кабмин намерен возложить на Администрацию Госспецсвязи функции аккредитационного органа безопасности согласно пункту 11 административных договоренностей по охране информации с ограниченным доступом между правительством Украины и НАТО.

Также правительство может сегодня одобрить проект соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Варвинска, между Украиной и компанией "Юкрейниан Энерджи Л. Л. С." (Ukrainian Energy L. L. С.).

Кабмин сегодня намерен утвердить финансовый план государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины на 2021 год и намерен принять решение о передислокации воинской части А2298 Вооруженных Сил.

Напомним, на прошлой неделе правительство приняло решение касательно тестирования на антиген к коронавирусу при въезде из "ЛДНР", а также ввело усиленный контроль за ввозом, регистрацией, производством и использованием в стране беспилотных авиационных систем.