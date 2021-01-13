Президента Армении Армена Саркисяна, который подхватил коронавирусную инфекцию в ходе визита в Лондон, госпитализировали в больницу с двусторонней пневмонией.

Об этом в среду, 13 января, сообщила пресс-служба армянского лидера.

"Президент Армен Саркисян, который заразился новым типом коронавируса и проходил лечение в домашних условиях, госпитализирован... У президента Саркисяна есть типичные для этого состояния симптомы, в том числе высокая температура и двусторонняя пневмония", - рассказали в пресс-службе.

Также там добавили, что заболевание Сovid-19 президент Армении переносит тяжело.

Напомним, 5 января стало известно, что у армянского лидера диагностировали коронавирус. По данным аппарата президента, Саркисян встретил Новый год в Лондоне с семьей, а ранее ему там сделали операцию на ноге.

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