По состоянию на утро среды, 13 января, порты Одесса, Южный, Николаев, Черноморск работают с ограничением из-за ухудшения погодных условий в Украине.

Об этом со ссылкой на данные диспетчерской службы аппарата управления сообщает пресс-служба ГП "Администрации морских портов Украины" (АМПУ).

"В порту "Херсон" ограничена лоцманская проводка и грузовые операции с зерновыми (ветер, снег), в портах "Одесса", "Южный", "Николаев", "Черноморск" грузовые операции с зерновыми ограничены из-за снега. Каналы: г. "Быстрое", ХМК, БДЛК - открыты", - рассказали в АМПУ.

Напомним, 13 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Во многих областях пройдет снег, а на дорогах будет гололедица. Местами ожидается понижение температуры до -21 градуса.

Также мы сообщали, что на этой неделе в Украину зайдет холодный арктический воздух, который принесет похолодание. Его пик ожидают на 15-18 января. На ближайших выходных в Киеве обещают до -16. Холоднее всего будет на севере и востоке. В Харькове ночью температура опустится до -21, а в Луганске и вовсе до рекордных -26.