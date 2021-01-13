Российский оппозиционер Алексей Навальный, которому готовятся заменить условный срок на реальный, 17 января возвращается из Германии в Россию.

Об этом он сам сообщил в Facebook.

По словам оппозиционера, вернуться он может, поскольку сейчас он, по его мнению, почти здоров.

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить. Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моем убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать все, чтобы я не вернулся. Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела против меня", - заявил Алексей Навальный.

По его словам, он скучает по своей родине, потому уже купил билет в Москву.

"17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте", - написал Навальный.

Напомним, в конце августа российского оппозиционера Алексея Навального в бессознательном состоянии доставили в немецкую клинику "Шарите". С тех пор он находится в Германии. Европейские эксперты, а также эксперты британского ОЗХО нашли в анализе Навального агенты группы "Новичок".

В декабре 2020 года было опубликовано расследование, согласно которому в отравлении Навального принимали участие семь ФСБшников.

Также мы писали о том, что в конце прошлого года в России против Алексея Навального открыли новое уголовное производство. Речь идет о трате на личные цели 356 млн рублей из средств, перечисленных в разные фонды, в том числе основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).