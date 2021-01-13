После того, как руководство социальной сети Twitter решило окончательно заблокировать аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, такое решение принял и популярный видеохостинг YouTube. Однако бан американского лидера на этой платформе продлится минимум неделю.

Решение заблокировать аккаунт Трампа YouTube принял из-за нарушения политики компании на фоне опасений относительно нового витка насилия после штурма Капитолия.

Об этом сообщает Politico.

Администрация Youtube сообщила, что эти действия являются предупреждением для аккаунта Трампа. Однако это может привести к тому, что он будет навсегда заблокирован на платформе, если еще два раза нарушит ее правила.

"После проверки и на фоне беспокойства относительно постоянного потенциала насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Дж. Трампа, за нарушение нашей политики. Сейчас он получил первое предупреждение и ему временно запрещено загружать новый контент минимум 7 дней", - рассказали в пресс-службе YouTube.

Напомним, после штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт президента США за подстрекательство к насилию. В ответ на его бан сторонники американского лидера заявили, что тоже покинут Twitter.

Также мы писали, что аккаунты Трампа, по состоянию на 10 января, заблокировали уже на 12 социальных платформах. Среди них Instagram и Spotify.