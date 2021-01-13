Жесткие ограничения, которые действуют в Украине во время локдауна с 8 по 24 января, продлеваться не будут. С 25 января, по планам Минздрава, в стране продолжит действовать адаптивный карантин.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, опровергнув таким образом свое же вчерашнее заявление о том, что локдаун могут продлить.

"У нас в стране на сегодняшний день карантин установлен до 28 февраля с определенным периодом усиленных ограничений от 8 до 24 января. Это такой режим. Начиная с 25 января, будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, это касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений", - сказал Степанов.

Он также заверил, что локдаун, который действует в стране до 24 января включительно, не будет прекращен. Продлевать его также не планируют.

"В таком режиме, который действует до 24 января, (продлевать - ред.) даже мысли нет такой. Это должно быть логично и соответствовать законам эпидемиологии", - подчеркнул министр.

Также Степанов заявил, что локдаун может быть введен повторно, если "будет сверхкритическая ситуация".

"Если будет резкий рост заболеваемости коронавирусом. Речь идет о возможностях медицинской системы. Если мы привязываемся к количеству, то это около 30 тысяч больных. Впрочем, это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и рост - с какой скоростью он происходит", - добавил министр.

Глава Минздрава напомнил, что действующий локдаун призван уменьшить количество контактов после новогодних и рождественских праздников, когда потенциально могло произойти массовое заражение коронавирусом.

Видео: YouTube/ Сніданок з 1+1

Напомним, еще вчера Степанов утверждал, что он, его советники и ведущие эпидемиологи страны настаивают на продлении локдауна "в таком виде как он есть".

"Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднествами, перемещением людей, люди ездили к родственникам. Все это потенциально очень сильно повлияет на рост числа больных Covid-19", - заявил тогда глава МОЗ.

По прогнозам Минздрава, скачок числа новых случаев в Украине ожидается на этой неделе. Вчера было выявлено 6 409 новых пациентов с коронавирусом, а днем ранее - 5 116.