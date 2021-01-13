Пока основные силы медицины брошены на лечение и вакцинацию от Covid-19, переболевшие коронавирусом столкнулись с тем, что борьба за здоровье продолжается еще долгие месяцы.

Их могут преследовать неприятные симптомы, которые врачи называют постковидным синдромом. Это могут быть самые разные проявления - от бессонницы и повышенной тревоги, до проблем с сердцем, импотенции и преждевременного старения.

Главная рекомендация врачей - во время болезни и после нее стоит отказаться от физических нагрузок, больше отдыхать и дать организму время на восстановление.

Собрали главные последствия ковида, о которых чаще всего говорят медики во всем мире.

Поражение внутренних органов

Исследования, проведенные в Индии, показали, что у 70% переболевших Covid-19 людей, примерно через четыре месяца после выздоровления наблюдаются поражения внутренних органов - одного или нескольких.

В обследовании участвовали 200 человек со средним возрастом 44 года. Через несколько месяцев после появления первых симптомов коронавируса у них наблюдалось легкое поражение органов сердца (32%), легких (33%), почек (12%), печени (10%), поджелудочной железы (17%) и селезенки (6%).

У 42% участников исследования зафиксировали десять или более поражений различных органов.

Преждевременное старение

Кроме поражения внутренних органов коронавирус может вызвать еще одно крайне неприятное последствие - преждевременное старение.

Как сказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, перенесшие болезнь даже в легкой форме могут преждевременно постареть.

Даже при слабо выраженных симптомах у 70% переболевших наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Такие диагнозы обычно бывают у 60-летних людей, однако у перенесших Covid-19 с такими проблемами сталкивались уже в 40-летнем возрасте. То есть можно говорить, что коронавирус забирает ресурсы и приближает старость.

Предположение Барановой подтвердил российский биофизик и геронтолог Игорь Артюхов.



"Бессимптомное течение совершенно не значит безопасное. И, действительно, поражаются многие органы, и поражения похожи на те, которые связаны со старением… Он поражает многие органы, включая и сердечную мышцу, и нервную систему, и головной мозг. Рано говорить, какие из этих повреждений окажутся обратимыми, а какие - нет", ‒ рассказал Артюхов.

Подобные последствия вызывает ВИЧ.

"Могут обнаружиться и дальнейшие симптомы. Коронавирус мало изучен, потому что пока его некогда особо изучать, а надо лечить. А если мы говорим о долговременных последствиях коронавируса, то, естественно, потребуется много времени, чтобы изучить последствия вируса", – рассказал геронтолог.

Депрессия и психические расстройства

Коронавирусная инфекция увеличивает риск развития тревожных расстройств, депрессии или бессонницы.

Об этом говорится во многих исследованиях, в частности в исследовании Оксфордского центра биомедицинских исследований здравоохранения, опубликованном в медицинском журнале The Lancet Psychiatry.

Данные более 62 тысяч человек, переболевших Covid-19, показали, что спустя три месяца после положительного результата теста на коронавирус каждый пятый выздоровевший получил диагноз тревожного расстройства, депрессии или бессонницы.

В целом почти 20% людей получили психиатрический диагноз в течение 90 дней после заражения коронавирусом.

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский, рассказывая об опасностях психоза среди пациентов с коронавирусом, говорил, что в каждой стационарной больнице для пациентов с Covid-19 должен быть контроль попыток суицида и решетки на окнах.

"По данным достаточно большого количества клиник, по меньшей мере 30% пациентов, имеющих средние и тяжелые формы коронавирусной инфекции, имеют проблемы с психикой. Здесь и депрессия, и синдром панических атак и попытки суицида", - рассказал Комаровский на своем YouTube-канале..

По его мнению, причины такого состояния пациентов не только в том, что Covid-19 влияет на кору мозга человека, но и в том, что СМИ, заявления власти и карантинные ограничения поддерживают психоз, а население находится в постоянном состоянии страха.

"Должна быть целая государственная программа психологической реабилитации и определенные препараты и санатории-профилактории, где бы человек мог подышать свежим воздухом, и конечно, в каждом стационаре должна быть профилактика суицида и контроль, чтобы люди не выпадали из окон. Нужно делать решетки на окна. Тема очень актуальна и требует международного протокола по профилактике и лечению вот этого всего спектра проблем", - добавил врач.

(на видео с 11:06)

Российский врач-невролог, психотерапевт Наталья Терещенко перечислила, что у переболевших ковидом даже спустя несколько месяцев могут наблюдаться такие проявления:

- слабость

- туман в голове

- бессонница

- депрессивные состояния

- апатия

- яркие тяжелые сны, которых не было раньше

- сильная тревога

- гипертония

- панические атаки.

Она советует обращаться к психиатру, если эти симптомы выражены сильно.

Если последствия не настолько тяжелые, то можно найти ресурсы, помогающие восстановиться. Их могут дать:

- дыхательные упражнения

- любые упражнения на растяжку, йога

- лечебная физкультура, постепенное возвращение к тем нагрузкам и физическим занятиям которые вы любите

- массаж.

Детальнее о депрессии ковидных больных - в материале "Страны" "Найти точку опоры". Почему корона-суициды накрыли Украину и как не впасть в ковид-депрессию.

Импотенция

Последствием перенесенного коронавируса может стать импотенция. Такое предупреждение высказал российский вирусолог, заведующий Лабораторией геномной инженерии Павел Волочков.

"Коронавирус поражает практически все органы и ткани, где ангиотензин - конвертирующий фермент. Это экспрессируется и на семенниках, поэтому с большой вероятностью, вирус будет поражать и половые органы", - предположил вирусолог.

По его словам, степень поражения зависит от того, насколько эффективно работает иммунная система. Однако, уничтожая вирус, иммунная система может поражать и ткани разных желез, которые участвуют в выработке половых гормонов.

Эректильная дисфункция после Covid-19 может иметь как физические, так и психологические причины. Об этом говорят результаты исследования, опубликованные в Journal of Endocrinological Investigation.

По мнению урологов, эректильная дисфункция обычно является следствием проблем с кровотоком, вызванных коронавирусом, а также угнетенным психическим состоянием.

Преждевременная менопауза

Женщины столкнулись с новым последствием коронавирусной инфекции: преждевременным наступлением менопаузы. Об этом сообщала газета Daily Mail.

Она описала случай 46-летней Дон Найт, которая переболела коронавирусом, вернувшись из Тайланда. Она рассказала, что во время болезни у нее прекратилась менструация.

"Мои симптомы Covid-19 были настолько ужасными и продолжались месяцами, из-за чего я с трудом могла вставать с дивана, поэтому отсутствие месячных было наименьшей из моих проблем", - поделилась женщина.

После того как выяснилось, как Найт выздоровела, у нее проявились новые осложнения - учащенный пульс, чувство жжения в руках и ногах. Результаты анализа крови показали, что репродуктивные гормоны эстроген, прогестерон и фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) были на постменопаузальном уровне. Врач поставил диагноз постменопауза.

С подобным последствием перенесенной болезни столкнулись многие женщины во всем мире.

"Такие симптомы затяжного Covid-19, как головокружение, утомляемость и спутанность сознания, характерны и для менопаузы, что может означать наличие связи между этими явлениями", - поделилась врач-терапевт, специализирующаяся на проблемах женского здоровья, Луиза Ньюсон.

Облысение

Коронавирус, особенно в тяжелой форме, может вызвать выпадение волос, поскольку организм бросает все силы на поддержку жизненно необходимых функций. Однако после восстановления организма, волосы снова могут начать расти.

Во время болезни волосяные фолликулы переходят в спящее состояние на продолжительное время, что и провоцирует чрезмерное выпадение волос.

Как правило, пациенты обращают внимание на повышенное выпадение волос через 2-3 месяца после перенесенного заболевания.

Как только организм восстановится, волосяные фолликулы снова войдут в фазу роста. Но на это может понадобиться несколько месяцев. Поэтому после перенесенной инфекции важно вести здоровый образ жизни, употреблять пищу, богатую микроэлементами и витаминами.