В Украине в 2020 году зафиксировано 77 случаев физической агрессии по отношению к журналистам. Больше всего таких случаев было выявлено в киевском регионе. В то же время общее количество пострадавших работников медиа еще больше - 101, ведь часто фиксируются нападения на съемочные группы или группы журналистов.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", как сообщает глава НСЖУ Сергей Томиленко.

В НСЖУ напомнили, что в 2019 году произошло 75 инцидентов с применением силы к журналистам, в которых пострадали 86 медийщиков. Рост случаев физической агрессии в отношении журналистов в НСЖУ прежде всего связывают с психологическим напряжением в обществе, вызванным карантинными ограничениями.

Антирейтинг проявлений физической агрессии к журналистам в 2020 году традиционно возглавил киевский регион. В столице и области - 26 случаев применения силы к работникам СМИ. На втором месте - Одесская область (9 случаев), во Львовской и Харьковской - по 6, в Днепропетровской и Херсонской - по 5.

Новой опасной темой является освещение соблюдения в Украине карантина. Таких случаев, когда нарушители карантина нападали на представителей СМИ, зафиксировано 14. Представители полиции или различных правоохранительных структур применяли силу к медийщикам 6 раз, чиновники и депутаты - 4 раза. Один случай произошел с применением оружия.

"В Национальном союзе журналистов Украины убеждены, что профессию журналиста делает опасной системная безнаказанность за преступления против работников СМИ и атмосфера вражды, которая разжигается публичными лицами. В то же время в НСЖУ отмечают, что в 2020 году Национальная полиция, как правило, оперативно реагировала на сообщения о препятствовании журналистской деятельности. Но без прецедентов успешных расследований и весомого наказания для нападавших волну физической агрессии против работников СМИ в Украине не остановить. Сейчас в обществе нет понимания сути профессии и важности миссии, которую выполняют журналисты. Травля, сознательное запугивание, грубое препятствование профессиональной деятельности для некоторых - своеобразная норма. И это делает профессию журналиста опасной", - уверен Сергей Томиленко.

Он также напомнил, что нераскрытыми остаются резонансные убийства журналистов. Полностью отсутствует прогресс в деле убитого в 2019 году журналиста-расследователя из Черкасс Вадима Комарова.

"Профессия журналиста очень важна для общества. Представители СМИ подвергают себя опасности, работают без выходных. Освещают острые моменты, рискуют здоровьем и жизнью во время пандемии или вооруженных конфликтов. Государство должно гарантировать защиту права на безопасную работу и искоренение системной безнаказанности за преступления против журналистов", - добавил Сергей Томиленко.

Напомним, "Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. Его заключают совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

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