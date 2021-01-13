Утром в среду, 13 января, в Ростовской области на трассе перевернулся автобус, который ехал из Москвы на Донбасс. Погибли два человека.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Трагедия произошла в Красносулинском районе Ростовской области, на 974-м километре трассы М-4 "Дон". В результате погибли 2 человека, еще 4 - пострадали.

Предварительной причиной ЧП называют сильный ветер. По факту происшествия возбуждено дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспорта.

По информации "Интерфакса", автобус ехал в Донецк. В момент аварии в автобусе было 15 человек. Это граждане России и Украины, в том числе жители неподконтрольного Донбасса. Среди пассажиров был ребенок, он не пострадал.

"По предварительным данным, причиной аварии могла стать скользкая дорога либо потеря водителем концентрации за рулем. Однако не исключены и нарушения ПДД другими участниками движения", - сообщает агентство со ссылкой на информированные источники.

Напомним, в прошлом году на трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с 19 пассажирами.

Также мы писали о том, что в 2019 году в Псковской области перевернулся автобус с гражданами Беларуси.