Уже три дня, как украинские школьники вынуждены были перейти на дистанционное обучение в условиях локдауна.

С каждым новым днем такого обучения проблем становится все больше, а ответов по-прежнему нет. Учеба на удаленке превратилась в настоящий челлендж для учителей и учеников, которые включаются на урок даже из ванной комнаты и получают домашние задания по смс.

А в Киеве мэр города призвал отменить школьный локдаун для младших классов. По словам Кличко, дети ковидом почти не болеют, в то же время на дистанционке их учить невозможно, да и родителям, которые работают, не с кем их оставить.

Собрали отзывы на проблемы, с которыми сталкиваются родители и дети.

Проблемы с доступом к гаджетам и интернету

Многие семьи не могут обеспечить ребенка современным телефоном или компьютером, особенно если в семье несколько школьников.

"Как разделить один ноутбук на четырёх детей одновременно? (трое - школьники, одна - подготовка к школе). Не говоря уже о том, что есть ещё двое малышей, за которыми нужно смотреть.

Каждому нужно организовать тихое место для учебы, т.к. дети сидят с включёнными микрофонами (отвечать необходимо на вопросы учителей в онлайне), каждому нужен ноут с нормальным интернетом, чтоб не вырубало во время онлайна. Видимо у тех, кто разрабатывал программу "дистанційного навчання" по одному ребёнку, не более", - пишет Юлия Туржанская в группе "Батьки SOS" в Facebook.

"Как должно осуществляться дистанционное обучение, если в семье отсутствует ноутбук (современный телефон) и/или скоростной интернет? Ответа на этот вопрос так и не получила?

У меня трое детей учатся в одной школе в разных классах. Уроки проходят в одно и тоже время. (Обеспечить всех сразу Не могу, хотя один ноутбук есть). Вопрос: сколько ноутбуков мне должна предоставить школа? В школе на 750 человек малообеспеченных 94 ребенка, у которых нет возможности приобрести нормальную технику. Вопрос: сколько компьютерной техники должно быть в школе?

А еще по ходу несколько учителей не имеют возможности работать дома, и не потому, что нет техники, а не позволяют домашние условия (ведут уроки с кабинета информатики), - спрашивает Елена Нечай.

Часть родителей изначально наотрез отказались от уроков в Зуме по аналогичной причине - нет гаджетов и интернета, а родители и дети не умеют пользоваться приложением.

Ко всему прочему, добавляются проблемы со звуком и видео.

"8 класс, Киев. 4 урока в день в Zoom по 40 минут. Фактически: Понедельник - 3 урока, вторник - 2 урока. Про отмену сообщают по факту (болезнь учителя или плохой интернет) Звук и видео - ужасные", - сообщает Irene.

Частые жалобы поступают на онлайн-платформу Human, которую многие школы используют для обучения. Она не справляется с нагрузкой и просто висит, нет возможности посмотреть даже задания.

Родители полагают, что сбой в работе интернета и платформ происходит потому, что сегодня за ноутбуки сели одновременно все учителя школы.

Как итог - второклашки Киева из 4 уроков смогли провести только один, а домашнее задание дали в Вайбер.

Онлайн-обучение больно бьет по карману тех родителей, кто не имеет обычного интернета и использует мобильный: "За утро все мегабайты закончились. Очень дорого выходит это онлайн-обучение. Про качество - уже молчу", - пишет Юлия Подружняк.

Некоторым родителям не хватает слов, чтобы описать реалии первых дней на дистанционном обучении. Они присылают в группу забавные фотожабы, в которых учебу онлайн сравнивают со спиритическим сеансом.

Проблемы с местом для обучения

В семьях с несколькими детьми онлайн-уроки проходят "веселее" всего. И счастье испытывают те, у кого в квартире достаточно помещений для онлайн-встреч.

"У меня двое детей и муж на дистанционной работе. Когда у всех троих одновременно зум-онлайн, слава Богу, что у нас достаточно помещений и оборудования, чтобы это пережить", - пишет Вера Коткова.

"Как все на самом деле? Да врагу не пожелаешь! Когда одновременно первоклассник и третьеклассник и у меня удаленная работа! Хоть занятия 25 мин, все равно галдеж в гуглмит! Учитель все время всех успокаивал! Зачем это?

Вот что ребенок может понять в этом галдеже?", - спрашивает Мария.

Иногда занятия в музыкальной школе идут внахлест с обычными и тогда проходят под аккомпанемент.

Еще один пример - двухкомнатная квартира, в которой занимаются двое школьников на дистанционном обучении. Двое родителей тоже работают из дома. Мужчина - на кухне и жена - где получится. Типичная ситуация для Киева, кстати.

При этом, по словам Натальи Грабовской, детей приходится периодически контролировать, но с этим до недавнего времени справлялись, так как еще один ребенок был в детском саду.

Проблемы с качеством учебы

Большинство родителей называют дистанционное обучение "имитацией" и жалуются на качество изложения материала.

Другие родители недовольны продолжительностью онлайн-урока. Екатерина Лысенко не понимает, как может урок в 1 классе длиться 10 минут. "Это поздороваться и попрощаться? А 15 минут для третьего [класса]?".

С ней соглашается Анна Донец: "А 8 класс 20-25 минут, это смешно. При том, что в онлайн выходят 2-3 учителя. Другие дают задания для самостоятельной работы".

"15 минут для 6 класса" , - дополняет Ольга Харкевич.

Есть вопросы и к учителям, которые создали классы в Гугл, но с весны так и не обучились в них работать, поэтому по привычке просто пишут туда задания, как при первом карантине в апреле писали задания в Вайбер.

В Херсоне, Киеве, Житомире, Днепре и других городах есть школы, где онлайн-обучения нет. Одни школы продлили каникулы на неделю, другие - до 25 января. Остались и те, где отвели все на самостоятельное обучение и сбрасывают задания.

"Все скинули на родителей! Скидывают задания по Вайберу! Онлайн платформы не работают!", - пишет из Херсона Ирина Остащенко.

"Вайбер наше все. Никаких изменений с марта прошлого года. Киев, школа 326, 2 класс", - написала Юлия Витюк.

Масса проблем технического характера. Учителя банально не умеют работать с зумом. Включать презентации, выключать/включать звук у участников конференции. Не понимают, кто мешает, не умеют пользоваться чатом.

С младшими школьниками приходится тяжелее всего. Им нужна помощь родителей, которые нередко выступают в качестве учителей.

"3 класс. Все задания в Google-класс, вайбер. Классная и домашняя. Вынуждены были сами все читать, смотреть видео, я была за всех учителей. Второй ребенок 4 лет тынялся 4-5 часов пока мы "делали уроки". Дурдом, а не обучение, никому не пожелаю", - написала Ирина Марухно.

Впрочем, некоторые родители говорят, что в их школе качество учебы было на уровне:

"5 класс, Вышгород: у нас уже была дистанционка 2 недели в октябре. Относительно все понятно: зум, класрум, моя школа, скайп и вайбер - все уже настроено и опробовано. Немного учителя нарушают санитарный регламент (не 20 минут каждый день, а 1-2 полноценные онлайн-урока в неделю по предмету), но так пока удобнее", - пишет Оксана Гусейнова.

Таким образом, обучение детей ложится на плечи родителей, а школьников при выходе в офлайн ждут проверки и контрольные.