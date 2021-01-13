В Одесской области мужчина застрелил себя и жену, оставив предсмертную записку
В Одесской области мужчина убил свою жену, а затем и себя, оставив предсмертную записку.
Об этом сообщает источник "Страны" в правоохранительных органах.
Трагедия произошла во вторник, 12 января. Правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из сел области мужчина застрелил себя и жену. Следственно-оперативная группа обнаружила во дворе у открытой калитки труп мужчины с огнестрельным ранением головы. Возле него лежало охотничье гладкоствольное ружье.
Во время осмотра домовладения в комнате на кровати был обнаружен труп его жены также с огнестрельным ранением головы. Известно, что погибшие были безработными.
Кроме того, во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили предсмертную записку, из которой стало ясно, что мужчина собирался убить себя и жену. Обстановка в доме нарушена не была.
В настоящее решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР, проводится предварительная правовая квалификация уголовного преступления по ч.2 ст.115 УК Украины.
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