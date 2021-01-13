В среду, 13 января, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Во многих областях пройдет снег, а на дорогах будет гололедица. Местами ожидается понижение температуры до -21 градуса.

Об этом со ссылкой на данные "Укргидрометцентра" сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, в восточных регионах, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях пройдет значительный снег (высота его покрова достигнет 5-15 см). Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели, а на дорогах гололедица.

Также в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях прогнозируется налипание мокрого снега и гололед (I уровень опасности, желтый). Уже в четверг, 14 января, погода улучшиться, будет без осадков.

15 и 16 января в Украине также ожидается значительное снижение температуры. Ночью будет от 12 до 18 градусов мороза, местами в северных областях столбики термометра покажут до -21 градуса. Днем ​​температура воздуха будет колебаться от -10 до -16 градусов. Такая погода сохранится 17 и 18 января.

Кроме того, в Киеве 15 и 16 января также ожидается значительное снижение температуры (ночью от -13 до -18 градусов, днем ​​до -11...-15 градусов. Такая погода сохранится 17 и 18 января.

В Киевской области 15 и 16 января ночью столбики термометров покажут от -13 до -18 градусов. Местами температура воздуха опустится до -21 градуса. Днем ​​ожидается от -11 до -16 градусов. 17 и 18 января холодная погода сохранится.

Напомним, в среду в Украину ворвется циклон с дождями, снегом, ветром и гололедом. Мы подробно описывали, где ухудшиться погода.

Также сообщали, что синоптик обещает резкое ухудшение погоды и арктический холод.