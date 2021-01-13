Несмотря на то, что по данным клинических исследований в Бразилии, эффективность китайской вакцины от Covid, которую планируют поставлять в Украину, оказалась ниже 60%, в договоре, заключенном Киевом, заложено условие, что она должна на момент поставки быть не менее 70%.

Об этом в ходе онлайн-брифинга в среду, 13 января, сообщил глава Минздрава Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"Вчера сообщили, что общая эффективность вакцины составляет немногим более 50%. Но сначала мы хотим получить конечные выводы исследований, которые публикуются компанией-производителем. Эти исследования проводили в разных странах, и мы должны увидеть обобщенный отчет. Эффективности вакцины свыше 50% достаточно для подтверждения ее большинством регуляторов. Но мы заложили в договор, что эффективность продукции на момент поставки должна составлять не менее 70% и она должна быть подтвержденной в плацебо-контролированном клиническом испытании", - сказал Степанов.

По его словам, в случае, если этот критерий не будет соблюден, компания возместит государству средства в полном объеме, и для этого есть банковская гарантия.

По словам главы Минздрава, Украина в любом случае начнет массовую вакцинацию в ранее определенные сроки - феврале 2021 года.

"На протяжении ближайших дней мы ожидаем подписания договоров с другими компаниями", - сказал министр.

Напомним, недавно Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса. Первую ее партию, по данным главы Минздрава Максима Степанова, доставят в Украину в феврале. После этого и начнется вакцинация.

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