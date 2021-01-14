В четверг, 14 января, наступит третий лунный день, когда эмоции захлестнут некоторых представителей Зодиака. Звезды рекомендуют направить лишнюю агрессию на спортивные занятия и пересмотреть режим питания. В первую очередь это касается таких знаков - Овен, Лев, Водолеям.

Рассказываем, на что следует обратить внимание в первую очередь.

Овен (21.03 - 20.04)

День подвижных Овнов всегда расписан по минутам. Когда планов громадьё, важно правильно распределять энергию на все задачи. Для этого ни в коем случае нельзя жертвовать углеводами, отдавая преимущество одной лишь белковой еде. Просто пересмотрите некоторые привычки - замените сахар медом, а вместо мучных изделий и макарон обедайте гречкой или рисом.

Также можно разнообразить рацион грейпфрутом, обезжиренным йогуртом и морковью. Если вы будете вести здоровый образ жизни, вам не придется беспокоиться о самочувствии.

Лев (23.07 - 23.08)

Огненным представителям знака просто нельзя экономить на своем желудке. Пересмотрите качество вашей еды - без тени сомнения избавляйтесь от печенья и других сладостей из супермаркета, выпечки, которая содержит маргарин, а также от полуфабрикатов и консервов.

Добавьте в рацион спаржу, красную рыбу, манго и сыр. Что касается физических нагрузок, то они должны быть умеренными в зимнее время.

Водолей (21.01 - 19.02)

Бунтари-Водолеи часто грешат тем, что пропускают некоторые приемы пищи. Частенько страдает завтрак. И от этой привычки нужно избавляться. Лучше питаться несколько раз в день, чем наедаться один раз. Будьте последовательными, если работаете над снижением лишнего веса. Не бросайте то, что начали.

В питании Водолеям нужно обратить внимание на рыбу и курицу, рис, морковь, шпинат и цитрусовые.

Ранее диетолог рассказала рецепт антикоронавирусного бутерброда, который состоит из сала, зерен кинзы, черного перца и укропа. Но увлекаться таким перекусом не стоит, поскольку вирус бьет по печени и поджелудочной.

Для любителей цитрусовых также нужно знать безопасную суточную дозу мандаринов - не больше четырех фруктов в день.