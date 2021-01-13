В среду, 13 января, государственный секретарь США Майк Помпео отказался от поездки в Европу из-за процесса передачи власти команде Джо Байдена, инаугурация которого состоится 20 января.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Глава Госдепартамента США Майк Помпео активно содействует усилиям по передаче власти команде избранного президента Байдена. Мы полностью привержены задаче выполнить плавный и упорядоченный процесс перехода, который завершится в течение следующих восьми дней", - заявила представитель Госдепа Морган Ортагус.

По ее словам, в Госдепе в ближайшее время ожидают от новой администрации плана с указанием кадровых сотрудников, которые останутся на ответственных должностях на действующей основе до завершения процесса утверждения Сенатом новых должностных лиц.

"В связи с этим мы отменяем все запланированные на эту неделю поездки, в том числе поездку госсекретаря в Европу", - сказала Ортагус.

Помпео планировал в среду посетить Бельгию. Данный визит, вероятно, стал бы последней поездкой Помпео в качестве главы Госдепа США.

Напомним, Помпео признал, что США не добились "больших успехов" в Украине за время его работы в Госдепе.

Также мы писали о том, что уходящий с поста госсекретаря США Помпео внес Россию в список врагов США.