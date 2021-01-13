В Киеве и трех областях за сутки более полутысячи человек заразились коронавирусом. Статистика по регионам
В Украине, где снова начался рост новых случаев Covid-19, зафиксировано уже 1 130 839 заражений с начала эпидемии. За последние сутки наибольшее количество новых пациентов зарегистрировано в Киеве (906), Запорожской (529), Харьковской (521) и Одесской (513) областях.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Меньше всего новых пациентов вчера обнаружили в Черниговской области - там заразились 83 человека.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 13 января:
Киев - 119 392 (+906 случаев за сутки);
Винницкая область - 24 071 (+211 случаев);
Волынская область - 34 535 (+143 случая);
Днепропетровская область - 62 592 (+105 случаев);
Донецкая область - 39 921 (+189 случаев);
Житомирская область - 41 667 (+101 случай);
Закарпатская область - 29 265 (+100 случаев);
Запорожская область - 59 566 (+529 случаев);
Ивано-Франковская область - 44 615 (+134 случая);
Киевская область - 64 264 (+280 случаев);
Кировоградская область - 9 083 (+117 случаев);
Луганская область - 12 390 (+228 случаев);
Львовская область - 65 566 (+277 случаев);
Николаевская область - 34 769 (+172 случая);
Одесская область - 76 803 (+513 случаев);
Полтавская область - 39 816 (+356 случаев);
Ровенская область - 43 178 (+235 случаев);
Сумская область - 43 230 (+159 случаев);
Тернопольская область - 35 452 (+127 случаев);
Харьковская область - 73 462 (+521 случай);
Херсонская область - 19 332 (+141 случай);
Хмельницкая область - 41 641 (+348 случаев);
Черкасская область - 42 584 (+269 случаев);
Черновицкая область - 42 016 (+165 случаев);
Черниговская область - 31 629 (+83 случая).
Напомним, в Украине обнаружили пять генотипов коронавируса, во Львове циркулирует его штамм из Китая.
Также мы писали, что в Италии нашли нулевого пациента с коронавирусом, которая заболела ещё в ноябре 2019 года.