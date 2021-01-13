В Украине, где снова начался рост новых случаев Covid-19, зафиксировано уже 1 130 839 заражений с начала эпидемии. За последние сутки наибольшее количество новых пациентов зарегистрировано в Киеве (906), Запорожской (529), Харьковской (521) и Одесской (513) областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Меньше всего новых пациентов вчера обнаружили в Черниговской области - там заразились 83 человека.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 13 января:

Киев - 119 392 (+906 случаев за сутки);

Винницкая область - 24 071 (+211 случаев);

Волынская область - 34 535 (+143 случая);

Днепропетровская область - 62 592 (+105 случаев);

Донецкая область - 39 921 (+189 случаев);

Житомирская область - 41 667 (+101 случай);

Закарпатская область - 29 265 (+100 случаев);

Запорожская область - 59 566 (+529 случаев);

Ивано-Франковская область - 44 615 (+134 случая);

Киевская область - 64 264 (+280 случаев);

Кировоградская область - 9 083 (+117 случаев);

Луганская область - 12 390 (+228 случаев);

Львовская область - 65 566 (+277 случаев);

Николаевская область - 34 769 (+172 случая);

Одесская область - 76 803 (+513 случаев);

Полтавская область - 39 816 (+356 случаев);

Ровенская область - 43 178 (+235 случаев);

Сумская область - 43 230 (+159 случаев);

Тернопольская область - 35 452 (+127 случаев);

Харьковская область - 73 462 (+521 случай);

Херсонская область - 19 332 (+141 случай);

Хмельницкая область - 41 641 (+348 случаев);

Черкасская область - 42 584 (+269 случаев);

Черновицкая область - 42 016 (+165 случаев);

Черниговская область - 31 629 (+83 случая).

Напомним, в Украине обнаружили пять генотипов коронавируса, во Львове циркулирует его штамм из Китая.

Также мы писали, что в Италии нашли нулевого пациента с коронавирусом, которая заболела ещё в ноябре 2019 года.