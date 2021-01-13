Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси назвала имена девятерых конгрессменов-демократов, выбранных руководителями процесса импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Их конституционный и патриотический долг - представить дело об импичменте и отстранении президента. Они будут делать это, руководствуясь своей великой любовью к стране, решимостью защитить нашу демократию и верностью нашей присяге Конституции", - заявила Пэлоси.

Выбранные менеджеры по импичменту будут отстаивать решение Палаты представителей во время судебного процесса в Сенате.

Возглавит группу демократ Джейми Раскин, бывший профессор конституционного права. Кроме того, в группу вошли Дэвид Сисиллин, Дайана Диджетт, Хоакин Кастро, Эрик Суолвелл, Тед Лью, Стейси Плэскетт, Джо Негьюс и Мадлен Дин.

Тем временем председатель комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф и председатель судебного комитета Джерри Надлер, являвшиеся менеджерами по импичменту в 2019-2020 годах, в группу не вошли.

Напомним, что Палата представителей уже приняла резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы досрочно отстранить от власти Дональда Трампа.

25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.

У Пенса и членов администрации есть 24 часа для решения. Ожидается, что вице-президент не поддержит эту инициативу и тогда Палата представителей проведет голосование по объявлению импичмента президенту Трампа. Оно может состояться вечером в среду, 13 января. Демократы намерены проголосовать в Палате представителей за то, чтобы вынести Трампу импичмент за "подстрекательство к мятежу".

В свою очередь Пенс в письме спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси уже заявил, что не будет использовать 25-ю поправку для того, чтобы отстранить президента США Дональда Трампа от должности.

Напомним, мы публиковали текст резолюции об импичменте Трампа с запретом занимать выборные должности в будущем.

Также мы писали о том, что Трамп пригрозил "большим гневом" из-за попыток объявить ему импичмент.