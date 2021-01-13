Конгресс США продолжает свои попытки досрочно освободить президента Трампа от занимаемой должности.

Палата представителей уже приняла резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы досрочно отстранить от власти Дональда Трампа.

Согласно результатам голосования, резолюцию поддержали 223 конгрессмена, против выступили 205. Среди проголосовавших "за" - так же один республиканец.

Об этом передает агентство "Интерфакс".

Сам же Майк Пенс в своем письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пэлоси уже заявил, что не будет использовать 25-ю поправку для того, чтобы досрочно лишить Трампа должности.

"Я не считаю, что такой курс действий отвечает интересам нашей нации или согласуется с нашей Конституцией. Я не поддавался давлению, выходящему за рамки моих конституционных полномочий, чтобы определить исход выборов, и теперь я не уступлю усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьезное время в жизни нашей нации", - написал Пенс.

Напомним, что 25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп пригрозил "большим гневом" из-за попыток объявить ему импичмент.