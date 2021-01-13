"Я - за порядок!" Чак Норрис опроверг свое участие в штурме Капитолия
Знаменитый голливудский киноактер Чак Норрис публично опроверг информацию о том, что он якобы принимал участие в штурме Капитолия в Вашингтоне.
Об этом культовый артист и звезда боевиков написал в своем Twitter.
"Недавно я узнал, что во время беспорядков в Вашингтоне был двойник Чака Норриса. Это был не я, и меня там не было. В нашем обществе нет места насилию любого рода. Я был и всегда буду за Закон и Порядок. Ваш друг, Чак Норрис", - написал мастер восточных единоборств.
Напомним, ранее "Страна" в материале "Борец с заговором педофилов" рассказала, кто такой человек с рогами, штурмовавший Конгресс США.
Так же мы сообщали, что Палата представителей утвердила текст резолюции по импичменту Трампа.
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