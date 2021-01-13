Национальный антарктический научный центр Украины (НАНЦ) вместе с 30-ю научными организациями из разных стран мира приступает к масштабному проекту по моделированию изменений климата в Антарктиде и Арктике.

Соответствующий проект под названием "Полярные регионы в системе планеты Земля: роль местных и региональных полярных процессов в изменении полярного климата и глобальной климатической системы" (PolarRES) победил в конкурсе программы ЕС "Горизонт 2020".

В исследовательском консорциуме будут вместе работать ученые из США, Великобритании, Нидерландов, Финляндии, Норвегии, Германии, Китая и других стран. Общий бюджет проекта составляет почти 8 миллионов евро, в частности, Украине выделят 132 000 евро, как передает пресс-служба НАНЦ в соцсети.

Исследователи будут изучать, как динамика атмосферных процессов, таяние ледников, повышение уровня океана влияют на формирование регионального полярного климата. Будут применены и доработаны модели, которые позволят прогнозировать различные сценарии изменений полярного климата в зависимости от ряда факторов, прежде всего, человеческой деятельности. Важно, что исследования параллельно будут проходить в обоих полярных регионах планеты - Арктике и Антарктике.

"Участие наших ученых в таком масштабном международном проект еще раз подтверждает: в Украине антарктическая наука является "окном возможностей", что позволяет отечественным ученым участвовать в решении глобальных мировых проблем. Одной из этих проблем является изменение климата, которое мы давно и очень четко видим в Антарктиде и которое в последние годы уже сильно сказывается и на Украине. Об этом сигнализируют не только данные метеорологических наблюдений, но и поведение животных, состояние растений и ледников", - заявил директор НАНЦ Евгений Дикий.





Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Киеве 2020 год стал самым теплым в истории. Столице повысили климатическую норму на 1,3 градуса.

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