Сегодня, 13 января, Палата представителей Конгресса США, которая контролируется демократами, должна проголосовать по поводу импичмента для Дональда Трампа.

Окончательный вариант резолюции уже утвержден и носит название: "Импичмент Дональду Джону Трампу, президенту Соединенных Штатов, за тяжкие преступления и проступки".

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

В проекте резолюции, в частности, указывается: "Дональд Джон Трамп своим поведением продемонстрировал, что он будет угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему позволят остаться на своем посту, он действовал таким образом, который решительно несовместим с самоуправлением и верховенством закона.

Таким образом, есть все основания для объявления импичмента Дональду Джону Трампу, судебного процесса, отстранения от должности и лишения права занимать и пользоваться любой почетной должностью, доверием или выгодами под эгидой Соединенных Штатов", - идет речь в документе.

Телеканал CNN, ссылаясь на собственный источник в Белом доме, отмечает, что 20 или более республиканцев в Палате представителей поддержат импичмент. В то же время другие источники телеканала прогнозируют, что за импичмент проголосуют от 15 до 25 республиканцев.

Ранее конгрессмены призывали вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа.

Однако Майк Пенс в своем письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пэлоси заявил, что не будет использовать 25-ю поправку для того, чтобы досрочно отстранить Трампа от должности.

"Я не считаю, что такой курс действий отвечает интересам нашей нации или согласуется с нашей Конституцией. Я не поддавался давлению, выходящему за рамки моих конституционных полномочий, чтобы определить исход выборов, и теперь я не уступлю усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьезное время в жизни нашей нации", - написал Пенс.

По его мнению, ссылка на 25-ю поправку "создаст ужасный прецедент".

Он призвал Пэлоси и всех членов Конгресса "снизить температуру и объединить страну, поскольку все готовятся к инаугурации избранного президента Джо Байдена".

Кроме того, вице-президент пообещал добросовестно работать "для обеспечения упорядоченной передачи власти".

Напомним, что 25-я поправка к Конституции США допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.