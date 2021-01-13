Сегодня, 13 января, Палата представителей Конгресса США, которая контролируется демократами, должна проголосовать по поводу импичмента для Дональда Трампа.
Окончательный вариант резолюции уже утвержден и носит название: "Импичмент Дональду Джону Трампу, президенту Соединенных Штатов, за тяжкие преступления и проступки".
Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.
В проекте резолюции, в частности, указывается: "Дональд Джон Трамп своим поведением продемонстрировал, что он будет угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему позволят остаться на своем посту, он действовал таким образом, который решительно несовместим с самоуправлением и верховенством закона.
Таким образом, есть все основания для объявления импичмента Дональду Джону Трампу, судебного процесса, отстранения от должности и лишения права занимать и пользоваться любой почетной должностью, доверием или выгодами под эгидой Соединенных Штатов", - идет речь в документе.
Телеканал CNN, ссылаясь на собственный источник в Белом доме, отмечает, что 20 или более республиканцев в Палате представителей поддержат импичмент. В то же время другие источники телеканала прогнозируют, что за импичмент проголосуют от 15 до 25 республиканцев.
Ранее конгрессмены призывали вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа.
Однако Майк Пенс в своем письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пэлоси заявил, что не будет использовать 25-ю поправку для того, чтобы досрочно отстранить Трампа от должности.
"Я не считаю, что такой курс действий отвечает интересам нашей нации или согласуется с нашей Конституцией. Я не поддавался давлению, выходящему за рамки моих конституционных полномочий, чтобы определить исход выборов, и теперь я не уступлю усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьезное время в жизни нашей нации", - написал Пенс.
По его мнению, ссылка на 25-ю поправку "создаст ужасный прецедент".
Он призвал Пэлоси и всех членов Конгресса "снизить температуру и объединить страну, поскольку все готовятся к инаугурации избранного президента Джо Байдена".
Кроме того, вице-президент пообещал добросовестно работать "для обеспечения упорядоченной передачи власти".
Напомним, что 25-я поправка к Конституции США допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.