Потеря или снижение обоняния (гипосмия) оказалась симптомом не только заражения коронавирусом, но и такого неизлечимого недуга, как болезнь Паркинсона. Люди с этим диагнозом заявляли, что за несколько лет до развития заболевания их обоняние менялось.

Об этом пишет британское издание Express со ссылкой на данные Фонда Паркинсона.

Как выяснилось, запахи не чувствуют до 90% людей с этой болезнью. Причем в некоторых случаях обоняние может пропасть за десять лет до проявления других признаков и постановки диагноза. Поэтому потенциально гипосмия может помочь выявить недуг на ранней стадии.

Болезнь Паркинсона - медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, характерное для людей старшего возраста. Типичными его проявлениями служат двигательные нарушения. Такие симптомы вызваны отмиранием нервных клеток в той части мозга, которая отвечает за производство химического вещества дофамина.

Ранее "Страна" приводила прогноз ученых, по которому в скором будущем мир будет охвачен пандемией болезни Паркинсона.

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