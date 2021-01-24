В России 47-летняя женщина со сниженным иммунитетом полгода болела Covid-19, в результате в ее организме развилось 18 новых мутаций коронавируса.

Об этом сообщают в препринте с описанием случая, опубликованном российскими учеными.

В частности, речь идет о пациентке 47 лет со злокачественной лимфомой. Коронавирусом она заразилась в апреле 2020 года в больнице при прохождении курса химиотерапии. Вплоть до 9 сентября взятые у нее анализы показывали положительный результат на инфекцию.

По данным ученых, было проведено сравнительное исследование мазков, взятых у пациентки весной и в конце лета. Расшифровка генома показала наличие множества новых мутаций, две из которых были идентичны тем, что обнаружили у норок в Дании.

"Авторы работы уточнили, что один из этих "норковых" штаммов раньше находили у другого больного с ослабленным иммунитетом, которого лечили плазмой с антителами", - добавили в описании случая.

В свою очередь, профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский указал, что более заразный британский вариант вируса (VOC-202012/01), предположительно, изначально тоже появился в организме иммуносупрессированного пациента.

Напомним, что в Украине обнаружили пять генотипов коронавируса, во Львове циркулирует его штамм из Китая. В данный момент выясняется, какие именно генетические связи произошли и появился ли на Львовщине "британский" образец коронавируса.

Также "Страна" сообщала, что в мире обнаружили малышей, которые родились с антителами к коронавирусу. Специалисты Сингапурской исследовательской сети акушерства заявили, что у женщин, перенесших коронавирусную инфекцию во время беременности, родились дети с антителами к вирусу.