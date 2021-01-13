В МИД Польши заявили, что в 2020 году 7094 гражданина Украины получили документ, подтверждающий принадлежность к польскому народу.

Об этом сообщает "Укринформ".

Согласно данным внешнеполитического ведомства, всего с начала выдачи "карты поляка" в 2008 году ее получили более 130 тысяч украинских граждан.

Отметим, что "карта поляка" - документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу за пределами исторической родины.

Закон о действии данного документа был принят Сеймом Польши 7 сентября 2007 года.

Владелец "карты" имеет ряд льгот на территории Польши. В частности, речь идет об упрощенной процедуре получения разрешения на постоянное пребывание в стране, ускоренной процедуре получения гражданства. Кроме того, предусматриваются льготы при поступлении в вузы, на проезд в общественном транспорте и т. д.

Напомним, что в Польше упростили привлечение украинских медиков в страну. В частности, иностранные врачи в Польше смогут подтвердить дипломы по упрощенной процедуре.

Также "Страна" сообщала, что изменится для украинских заробитчан в наступившем 2021 году. Полный список изменений опубликован в нашем материале.