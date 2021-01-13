Во вторник, 12 января, доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин назвал лекарства, от которых следует отказаться при заражении коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает журнал Good Housekeeping.

В частности, медицинский эксперт призвал перестать принимать противодиарейные препараты с лоперамидом.

По его словам, из-за таких медикаментов замедляется работа кишечника, что в свою очередь мешает очищению организма от бактерий и воспаления.

К тому же, доктор Шаффцин порекомендовал отказаться от ингаляторов. Эксперт подчеркнул, что их не стоит использовать, если нет астмы, поскольку они могут навредить сердцу.

"Он пояснил, что любой препарат, который содержит фенилафрин, опасен при болезнях сердца. Это действующее вещество входит в состав многих назальных спреев. Специалист отметил, что это особенно опасно для людей с повышенным давлением", - добавили в материале.

Напомним, что доктор Комаровский объяснил влияние противовоспалительных лекарств на Covid-19. Комаровский заявил, что человек, принимающий нестероидные противовоспалительные средства, имеет ровно столько же шансов на тяжелую форму болезни, как и человек, не принимающий эти препараты.

Также "Страна" сообщала, что почти половина украинцев тратит от 500 до 1000 гривен в месяц на лекарства. Больше 8% семей тратят около 2000 гривен на лекарства и лечение.