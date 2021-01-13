В Москве знаменитый путешественник Федор Конюхов госпитализирован в больницу с пневмонией, анализ на коронавирус при этом отрицательный.

Об этом сообщает "Московский комсомолец".

В частности, в конце декабря 69-летний путешественник совершал восхождение на самый высокий вулкан Северной Америки - мексиканский пик Орисаба высотой 5636 метров.

"По возвращению из экспедиции Федор Конюхов почувствовал недомогание и сделал тест на Covid-19, который оказался отрицательным", - отметили в материале.

К тому же, у путешественника симптомы простуды не проходили больше недели, врачи обнаружили у путешественника пневмонию и предложили госпитализацию.

В свою очередь, родственники Конюхова предполагают, что причиной болезни стала резкая смена климата. По их словам, в больнице Федор читает книги и проходит назначенные процедуры. Врачи обещают выписать пациента через два-три дня.





Конюхов делился фотографиями с крайнего восхождения в соцсетях.



Напомним, что несколько лет назад российский путешественник Федор Конюхов отправился в новое кругосветное путешествие. Путешествие должно было продлиться чуть менее двух лет и завершиться в Новой Зеландии в 2020 году.

Также "Страна" сообщала, что год назад путешественник Федор Конюхов выжил в 12-балльном шторме в Тихом океане. По его словам, шторм разыгрался в восточной части Тихого океана в 1 300 милях (2 300 км) от мыса Горн на 51 градусе южной широты.