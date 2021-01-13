Появились зимние фото лошадей Пржевальского из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Во вторник, 12 января, представители Чернобыльского заповедника поделились фотографиями проживающих на территории лошадей Пржевальского.
Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.
В частности, специалисты из заповедной зоны ЧАЭС посоветовали готовиться к морозной погоде.
"Снежный привет от лошадей Пржевальского. Готовьте шубы, потому что идут заморозки", - рассказали в пресс-центре, опубликовав фотографии лошадей на заснеженном поле.
Напомним, что в Чернобыльском заповеднике пересчитали всех лошадей Пржевальского зоны отчуждения. Пересчет проводится по итогам каждого года, в этом раз насчитали от 120 до 150 особей.
Также "Страна" сообщала, что в Чернобыльском заповеднике показали результат побега домашней кобылы к диким лошадям Пржевальского. В частности, лошадь по имени Цыганка Аза когда-то работала в одном из местных лесничеств, а потом сбежала в заповедник к диким лошадям.