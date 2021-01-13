Спустя год после начала пандемии северокорейские чиновники внезапно надели маски для защиты от коронавируса во время съезда Трудовой партии Кореи, где все ещё отрицают наличие коронавируса.

Об этом свидетельствуют официальные снимки, опубликованные северокорейскими изданиями.

Судя по официальной хронике, предыдущие шесть дней съезда чиновники, включая самого северокорейского лидера Ким Чен Ына, масок не носили.

Остается неясным, почему после нескольких дней мероприятий без масок участники съезда внезапно стали их носить.

Издание в Южной Корее предполагают, что власти КНДР могли решить провести основные заседания без масок, поскольку это официальные мероприятия, на которых выступает Ким Чен Ын, а остальные в основном только слушают его. В то же время власти могли обязать участников надевать маски на небольших заседаниях, которые предполагают активные дискуссии.

Власти Северной Кореи неоднократно заявляли, что преуспели в борьбе с пандемией и сумели предотвратить проникновение вируса в страну.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии КНДР.

Также мы писали о том, что Ким Чен Ын заявлял, что в стране отсутствует коронавирус.