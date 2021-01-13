Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство о возможной государственной измене бывшего президента Украины Леонида Кучмы и руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Оно было возбуждено по инициативе нардепа от партии Порошенко Владимира Вятровича и связано с планами создания Консультативного совета с участием представителей "ДНР/ЛНР".

О закрытии сообщил Вятрович в своем Фейсбуке.

Он опубликовал постановление следователя СБУ, в котором сказано, что дело закрыто, так как отсутствует событие уголовного правонарушения.

"В ходе досудебного расследования в данном уголовном производстве не получено каких-либо фактических данных относительно совершения лицами, которые входили в состав украинской делегации во время переговоров 11.03.2020 в городе Минск Республики Беларусь, в том числе Кучмой Л.Д. и Ермаком А.Б., преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК Украины", - написано в документе.



Ранее "Страна" рассказывала о раскручивании скандала с якобы госизменой Ермака и Зеленского в связи с делом задержанных в Минске "вагнровцев".