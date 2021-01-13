Верховный Суд оставил без изменений судебные решения в отношении осужденного к 5 годам лишения свободы, который умышленно уничтожил чужое имущество путем поджога.

Об этом сообщила пресс-служба ВС.

В результате из-за пожара было уничтожено тюки сена, что причинило материальный ущерб на сумму 29925 грн, а также повреждены перекрытия жилого дома, повлекшее материальный ущерб на сумму 138700 грн (ч. 2 ст. 194 УК).

В кассационной жалобе осужденный, в частности, сослался на неправильную квалификацию его действий по ч. 2 ст. 194 УК, поскольку нет предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК квалифицирующего признака - причинение ущерба в крупных размерах.

Как указано в постановлении ВС, объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК, характеризуется действиями, которые заключаются в уничтожении или повреждении имущества, последствиями в виде ущерба в крупных размерах и причинно-следственной связью между указанными действиями и последствиями.

Уничтожение или повреждение чужого имущества может быть осуществлено в любой способ. При этом умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом образует квалифицированный состав этого преступления и требует квалификации по ч. 2 ст. 194 УК.

При квалификации случаев умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом (ч. 2 ст. 194 УК) размер причиненного имущественного ущерба не имеет правового значения.

Обязательной характеристикой преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК, является не последствия (ущерб в крупных размерах), а именно деяние (способ совершения), поскольку оно в этом случае имеет большую общественную опасность по сравнению с ущербом в крупных размерах.

Ранее Верховный суд объяснил, какие действия квалифицируются как сопротивление полицейскому.

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