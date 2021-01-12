Американское правительство планирует ввести обязательное требование для пассажиров всех международных авиарейсов - предоставлять отрицательный тест на COVID-19 перед посадкой на самолет в Соединенные Штаты.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

"Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) планируют во вторник выдать такое распоряжение - после недель обсуждений между федеральными ведомствами и рабочей группой Белого дома по вопросам борьбы с коронавирусом", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что приказ вступит в силу 26 января. В данный момент CDC и другие службы администрации дорабатывают детали распоряжения.

При этом отмечается, что тестирование должны проходить, в том числе, граждане США, которые возвращаются из-за рубежа.

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