Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что в 2021 году планируется по всей Украине открыть бесплатные курсы по изучению украинского языка. По его мнению, это сейчас крайне актуально.

Об этом мовный омбудсмен сообщил в интервью агентству "Укринформ".

"Очень актуальным сейчас является вопрос организации бесплатных курсов по изучению украинского языка. К большому сожалению, сегодня действуют только курсы, организованные волонтерами, а они не могут покрыть всех потребностей государства. Поэтому среди задач на 2021 - ввести их на всей территории Украины за счет бюджета", - сказал Креминь.

Он добавил, что до сих пор нет государственной программы развития и освоения государственного языка, хотя она уже должна была действовать больше года.

"Есть только план мероприятий по реализации стратегии, который возник, в том числе, в результате моего обращения к премьер-министру Украины. Также нам удалось внести изменения в регламент Кабинета министров, согласно которым все правительственные документы, касающиеся языкового вопроса, будут подаваться нам на согласование. Считаю, что это небольшая, но существенная победа", - полагает Креминь.

Напомним, с 16 января вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями.

Как писала "Страна", ранее Креминь объяснял, как доносить о нарушениях нормы закона об украинизации сферы услуг.