В декабре 2020 года в Украине официально зарегистрировали 1273 новых случаев заражения ВИЧ, у 281 пациентов диагностировали СПИД и 176 человек умер от СПИДа.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, специалисты отмечают, что если вовремя обнаружить ВИЧ и следовать за назначенным лечением, то можно достичь такого уровня, чтобы количество вируса иммунодефицита человека в крови стало настолько мизерным, что не проявляется в анализе крови.

Кроме ВИЧ-положительных людей с подавленным вирусом не могут передать его здоровым, даже через половой акт.

В декабре 2020 года в Украине были такие способы заражения ВИЧ:

гетеросексуальный - 760;

гомосексуальный - 36;

парентеральный - 468;

вертикальный - 232;

неизвестный - 5.



"ВИЧ-инфекцию, как и многие другие, можно эффективно лечить. В Украине антиретровирусные препараты доступны каждому инфицированному человеку и предоставляются бесплатно", - добавили в ЦОЗ.

Там напомнили, что быстрый тест можно сделать даже с семейным врачом, инфекционными отделениями, доверительными кабинетами, СПИД-центрами и т.д. Это бесплатно, безболезненно и нужна всего лишь капля крови и 15 мин вашего времени.



Напомним, что сколько украинцев заразились ВИЧ, заболели СПИД и умерли от него в ноябре - МОЗ. Заболевших было 1109 человек, это меньше на 164 человека, чем в этом месяца.

Также "Страна" сообщала, что в День борьбы со СПИДом в МОЗ напомнили, сколько в Украине ВИЧ-инфицированных. К примеру, около 60 тысяч людей в Украине не знает о своем ВИЧ-статусе.