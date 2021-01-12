С 1 января 2021 года физические лица-предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, освобождены от уплаты единого взноса за себя.

Как информирует ГНС в Ивано-Франковской области, освобождение от уплаты данного налога действует в случае, если эти лица получают:

пенсию по возрасту;

за выслугу лет;

являются лицами с инвалидностью;

достигли возраста, установленного статьей 26 Закона № 2464-VI "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", и получают в соответствии с законом пенсию или социальное пособие.

Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Кроме того, освобождены от уплаты единого взноса за себя:

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, при условии постановки их на учет как физических лиц-предпринимателей и осуществления ими одного вида деятельности одновременно как физическим лицом-предпринимателем, так и лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность;

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность и физических лиц - предпринимателей, которые имеют основное место работы, за месяцы отчетного периода, за которые работодателем был уплачен страховой взнос за таких лиц в размере не меньше минимального страхового взноса. Такие лица могут быть плательщиками единого взноса при условии самостоятельного определения за месяцы отчетного периода, за которые работодателем был уплачен страховой взнос за таких лиц в размере меньше минимального страхового взноса, базы начисления, но не больше максимальной величины базы начисления единого взноса, установленной Законом № 2464-VI. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

Налоговики напомнили, что указанные изменения внесены Законом № 592-ІХ "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков".

Ранее "Страна" сообщала, что с 2021 года украинцам повысили налог на жилье.

Еще мы писали о том, что ФОПов первой группы на полгода освободили от единого налога.