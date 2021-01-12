Директор Львовского областного лабораторного центра, эпидемиолог Наталья Иванченко заявила, что во Львове циркулирует мутировавшая китайская разновидность, а во всей Украине выявлены пять генотипов коронавируса.

Об этом сообщает "Укринформ" во вторник, 12 января.

"На Львовщине не определяют разновидности коронавируса, но положительные образцы направляются в Киев, в Центр общественного здоровья, и они для проведения секвенирования эти образцы отправляют в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения", - рассказала директор центра.

По ее словам, поступила информация, что в Украине выявлены пять генотипов коронавируса, в частности на Львовщине циркулирует вирус линии В 1.1, то есть китайского происхождения.

Эпидемиолог заявила, что дальнейшие образцы тоже будут отправляться в референс-лаборатории для того, чтобы узнать, какие именно генетические связи произошли и появился ли на Львовщине "британский" образец коронавируса.

"Это чрезвычайно дорогостоящее и специализированное исследование, которое непосредственно проводит референсная лаборатория ВОЗ, а нас информирует о проведении результатов", - рассказала эпидемиолог.

Напомним, что в ВОЗ предупредили о дальнейших мутациях и новых штаммах коронавируса. К тому же, представители ВОЗ продолжат внимательно следить за новыми штаммами коронавируса и взаимодействовать с учеными по всему миру.

Также "Страна" сообщала, что в мире выявили уже 12 тысяч мутаций коронавируса. При этом вируса-мутанта из Великобритании в Украине не регистрировали.