Согласно традиционной гипотезе, коронавирус распространился по миру из Китая, где его впервые идентифицировали в декабре 2019 года. Но новые данные показывают, что местом первой вспышки могла быть Италия. Там как минимум один случай заражения был в ноябре 2019 года.

Об этом пишет Der Spiegel.

Когда 10 ноября 2019 года 25-летняя женщина прошла обследование по поводу кожной сыпи в Милане, никто не подумал о новом типе коронавируса. У молодой итальянки взяли образец кожи с помощью биопсии - и на этом все закончилось. Других проблем со здоровьем у женщины не было.

Теперь жительница Милана, возможно, будет определена как первая пациентка с Covid 19, как заявила международная группа исследователей, работу которой координирует Миланский университет.

"Во время пандемии бывали случаи, когда раздражение кожи становилось единственным симптомом", - сказал миланский патолог Раффаэле Джанотти.

Поэтому он и его коллеги еще раз проверили образцы кожи за последние месяцы 2019 года, по которым в то время не было четкого диагноза.

В материале биопсии 25-летней женщины обнаружили генетические последовательности РНК вируса. Как сообщила женщина, когда с ней связались уже сейчас, раздражение кожи исчезло через пять месяцев, а в ходе серологического теста в июне 2020 года у нее нашли антитела к коронавирусу.

В первых сообщениях журналистов о "короне" упоминался 55-летний мужчина из провинции Хубэй, который заразился в середине ноября 2019 года. Также называлось имя продавщицы креветок с оптового рынка в Ухане.

Согласно данным итальянцев, их случай заражения произошел раньше. Миланский случай является самым старым свидетельством инфекции Sars-CoV-2 у человека.

Долгое время первыми больными в Италии считались китайский турист и его жена, у которых выявили Covid-19 30 января 2020 года.

Ранее "Страна" приводила данные, согласно которым в сентябре 2019 года 14% добровольцев в Италии, принимавших участие в исследовании рака легких, имели антитела к новому коронавирусу. Таким образом, он ходил в стране, вероятно, вообще еще позапрошлым летом.

Между тем эксперты ВОЗ пока поедут в Китай искать вероятные источники коронавируса.