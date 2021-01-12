В Украине Министерство образования и науки выбирает между разными вариантами проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2021 году в зависимости от эпидемической ситуации и возможности трансформации ВНО в тест на IQ для контрактников.

Об этом сообщает министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телеканала "НАШ".

В частности, Министерство может подготовить несколько разных вариантов проведения ВНО:

от ВНО в полном объеме до ВНО с отменой ГИА (государственная итоговая аттестация);

проведение ГИА в форме ВНО или проведения ГИА в учреждениях образования.

По словам Шкарлета, это только технические возможности, которые позволяют им снизить количество лиц, которые будут сдавать ВНО. Также он добавил, что отмена ВНО не рассматривается.

"ВНО остается и есть и будет основным элементом по оценке качественного и, более того, непредвзятого доступа к системе вступления в высшие учебные заведения Украины", - добавил министр.

К тому же, Шкарлет сообщил, что министерство совместно с депутатами Верховной Рады рассматривает возможность трансформации ВНО для контрактников, в частности уже имеющих трудовой стаж, в тест способности к обучению по аналогии теста на IQ (intelligence quotient - коэффициент интеллекта - Ред.).

"Идет дискуссия, нужно ли всем сдавать ВНО в форме: математика, физика или другие специфические предметы, или сдавать ВНО в качестве комплексного теста способности к обучению. Это будет ВНО, например, как IQ-тест", - рассказал Шкарлет.

После он объяснил, что в ряде случаев работодатель хочет направить на обучение в вуз конкретного работника для получения профильных знаний, и в этом случае важна прежде всего его проверка на общую эрудицию и склонность к обучению.



Напомним, что в Минобразования объяснили, сколько должен длиться школьный урок при дистанционном обучении. В частности, это связано с новым санрегламентом, в котором изменилось время непрерывной работы с техническими средствами обучения.

Также "Страна" сообщала, как в Украине со следующего года изменят правила тестирования. Самое главное нововведение - платное ВНО. За деньги украинским абитуриентам предложат сдавать не все тесты, а только "лишние".