Канцлер ФРГ Ангела Меркель, продлившая карантин в стране до конца января, заявила о нехватке вакцин от коронавируса. По ее словам, Германия будет испытывать дефицит до середины 2021 года.

Как пишет Bild, об этом политик сказала во вторник во время ​в видео-совещания с парламентским блоком "Союз".

"Вопрос, который нужно задать: достаточно ли у нас вакцины на данный момент? Первый и второй кварталы мы будем в критическом положении", - сказала Меркель.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер также подтвердил дефицит вакцины.

Ранее Меркель прогнозировала, что в ближайшие недели наступит самый тяжелый период пандемии коронавируса.

Также она выступила за сохранение жесткого локдауна в Германии еще на 10 недель.