Ученые Финляндии работают над созданием вакцины, которая должна защитить от Covid-19 норок и енотовидных собак.

Об этом пишет DW.

Объединение пушного звероводства Финляндии Fifur сотрудничает в разработке препарата с исследовательской группой университета Хельсинки.

По словам руководительницы группы, доцента Тарьи Сиронен, вирус представляет угрозу не только для здоровья людей - следует быстро и эффективно воспрепятствовать его распространению среди животных в сельском хозяйстве, пушном звероводстве, а также в животном мире Финляндии.

По данным финской медиакомпании YLE, фаза тестирования вакцины может занять несколько месяцев.

В отличие от звероводческих ферм в других европейских странах - в частности в Дании и Нидерландах - в Финляндии до сих пор не было обнаружено заражения зверей коронавирусом SARS-CoV-2.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Финляндии зарегистрировали первый случай побочной реакции на вакцину от Pfizer/BioNTech.

Также мы писали о том, что в середине декабря коронавирус впервые обнаружили у норки из США.