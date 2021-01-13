МИД Украины VS "Спутник V"

Хотя прошла уже почти неделя после праздников, показатели заболеваемости коронавирусом вчера оставались на удивительно низком уровне. Что, конечно, вызвало бы немало вопросов к длящемуся пятый день локдауну, если бы он был реальным.

Однако понятно, что и праздники, и псевдолокдаун с показанными вчера массовыми гуляниями в Буковеле последствия иметь будут. И потому вчера снова актуальной стала тема вакцинации, которая уже в десятках стран уже идет полным ходом, а в Украине затормозила на подпольной стадии.

При этом перспектив качественного перехода на следующую ступень нет. Единственная надежда хотя бы для части украинцев – китайская вакцина – пока не оправдывает ожиданий: вчера появилась информация, что ее эффективность составляет не более 60%. То есть даже когда вакцина появится, ее внедрение, по сути, не даст никаких гарантий безопасности.

На таком фоне вполне естественно, что возобновились разговоры о российской вакцине "Спутник V", которую готовы производить в Харькове и переговоры о которой ведет уже Евросоюз.

Но в Украине тенденции не меняются: "Спутник V" во власти все еще рассматривают не как способ сохранения жизни украинцев, а как политический фактор. Причем в авангарде борьбы с российской вакциной опять оказался министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: вчера он заявил, что выступит против использования "Спутника V", даже если его эффективность будет доказана.

И это, можно сказать, новая ступень в противостоянии с российской вакциной – поскольку раньше чиновники предпочитали отделываться заявлениями о ее неготовности или отсутствии доказательств ее эффективности.

Теперь же речь идет совсем о другом: "Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины". Причем Кулеба разъяснил, о каких именно "штампах" идет речь: "Нам навязывают эту историю, что вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь".

Сложно говорить, насколько реально Россия готова помочь нам обеспечить вакцинацию всего населения (поскольку ее об этом не просили), но насчет "вас все кинули" непонятно: как правда может быть "пропагандистским штампом"? Или кто-то из "стратегических партнеров" Украину не кинул и уже везет нам миллионы доз эффективных вакцин?

Льготы на электричество пали жертвой зеленой энергетики

Реформа рынка электроэнергии вошла в обычную для реформ стадию – когда ничего не улучшается, но цены растут. Вчера стало известно содержание постановления Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которым отменяются практически все льготы, существовавшие на этом рынке: и тариф 90 копеек на первые 100 киловатт электричества, и скидки для многодетных семей и религиозных организаций, и даже "ночной тариф", который еще недавно рекламировался ради установления двухфазовых счетчиков.

Отныне все должны платить единую цену – 1,68 грн. Все льготники (если точнее – все население страны) теперь скидываются, чтобы оплатить одну единственную льготу – для производителей "зеленой энергии", которая имеет заоблачную себестоимость и которую удешевляют за счет всего остального населения.

Правда, даже при отмене всех льгот цена 1,68 грн за киловатт остается слишком низкой, чтобы обеспечить рентабельность "зеленой энергетики". И в правительстве уже ставят вопрос о том, чтобы повысить основной тариф. Так что, вполне вероятно, вслед за газовыми протестами по всей Украине начнутся протесты электрические.

"Нехорошая" статистика: стратегический партнер Украины – Китай

Госучреждения продолжают подводить итоги 2020 года, и порой эти итоги показывают совсем не то, что хочет демонстрировать украинская власть.

Вчера Гостаможенная служба опубликовала данные по экспорту и импорту – кстати, совсем неплохие с точки зрения государства: экспорт упал всего на 0,85 млрд долларов, а импорт – на 6,2 млрд, так что отрицательное сальдо сократилось до 5 миллиардов.

В этом, конечно, заслуга, прежде всего, обвалившегося курса гривны и уменьшившихся доходов населения, но итог состоит в том, что риски для дальнейшего проседания нацвалюты снижаются.

Однако вся остальная статистика, мягко говоря, смущает. Как оказалось, у страны, которая гордится стратегическим партнерством с США и зоной свободной торговли с Евросоюзом, главным торговым партнером является Китай.

Причем не только в импорте (это характерно для всего мира), но и в экспорте: продаем мы на 7,1 млрд долларов, а покупаем на 8,3 млрд. Дефицит в торговле с Китаем в 1 миллиард – это действительно достижение. К примеру, у США он составляет 68 миллиардов (а до Трампа превышал 300 миллиардов). И это означает, что, в отличие от Штатов, Китаю Украина действительно нужна.

Вот только в торгово-политических войнах (в частности, в истории с "Мотор Сичью") украинская власть продолжает занимать проамериканскую и, соответственно, антикитайскую позицию. Хотя очевидно, что экономические интересы диктуют совсем иное.

Кстати, на третьем месте в показателях экспорта и импорта находится Россия, причем негативный торговый баланс с ней – почти 2 миллиарда.

При этом надо учесть, что 4,6 миллиарда – это то, что Украина официально платит России за приобретенную продукцию. А если добавить сюда покупаемый в Европе российский газ и покупаемую в Белоруссии нефтепродукты, то негативный баланс окажется намного большим.

И происходит это исключительно из-за политического конфликта, который лишил большинство украинских предприятий доступа на российский рынок.

Звездные войны: как украинская власть отбивала у России Королева

Главной датой дня вчера неожиданно стал отнюдь не круглый – 114-й – день рождения легендарного основоположника космонавтики Сергея Королева. Из-за него случилась целая война в соцсетях между Россией и Украиной, которая, правда, была неравнозначной: в то время как представители России просто праздновали очередную годовщину, представители Украины оспаривали право россиян на Королева и отстаивали свое.

Увы, выглядело это просто стыдно. Сначала официальный Твиттер-аккаунт России поздравляет всех с днем рождения конструктора (не указывая при этом ни национальности, ни гражданства), а потом официальный аккаунт Украины, даже не вспоминая о дне рождения, напоминает о месте рождения Королева (Житомир) и о том, что тот сидел в лагерях на территории России.

Точно так же Владимир Зеленский вспомнил об отце космонавтики лишь после того, как Роскосмос опубликовал поздравление, а Илон Маск на него отреагировал комментарием. И только после всего этого о Королеве вспомнило Украинское космическое агентство.

Из всего этого можно сделать только один вывод: если бы россияне не опубликовали сообщений о Королеве, то в Украине о нем вообще не вспомнили бы, а если бы Маск не прокомментировал поздравления Роскосмоса, то и Зеленский остался бы равнодушен к этой теме.

Важно еще и то, кто и как сохраняет и развивает наследство отца космонавтики. А с этим у нас совсем плохо. Конечно, украинская космическая программа изначально была слабее российской, но она была. А сейчас от нее осталось только агентство, которому нужно напоминать, что в мире был когда-то человек, которого звали Сергей Королев.

Санду в Киеве: хочет ли Зеленский конфликта в Приднестровье?

Главным официальным событием дня был визит новоизбранного президента Молдавии Майи Санду в Киев.

Безусловно, когда украинскую столицу глава другого государства выбирает для первого визита – это почетно. Но, пожалуй, больше об этом визите сказать нечего. Поскольку все, что было публично озвучено во время этого визита, являлось обыкновенным трепом.

Самое глобальное – это строительство дороги между Киевом и Кишиневом, чтобы можно было доехать за пять часов, да возможный возврат пересечения границы по внутренним паспортам. И абстрактные фразы об усилении борьбы с контрабандой на приднестровском участке границы.

Хотя, собственно, эта абстрактность и является наиболее положительным моментом. Поскольку очевидно, что с приходом Санду к власти приднестровская проблема обостряется, и вопрос только в том, готов Киев участвовать в этом обострении или нет.

На данный момент – не готов, по крайней мере, публично. Что осталось за кадром, пока неизвестно, но будем надеяться, что у Зеленского достаточно здравого смысла, чтобы не создавать еще одну горячую точку на украинской границе.