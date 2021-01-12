Деятельность преступной группы 10 декабря прекратили оперативники уголовного розыска. Фото: Нацполиция

В Полтаве сотрудники правоохранительных органов разоблачили преступную группу, которая занималась продажей иномарок с поддельными документами и идентифицирующими номерами.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области на своем сайте.

В частности, в незаконной продаже легковых автомобилей иностранного производства с фиктивными документами, а также поддельными номерами узлов и агрегатов подозревают четырех жителей Полтавы. Полиция установила минимум 5 успешных сделок, которые сообщники совершили в течение 2020 года.

"Противоправная деятельность преступной группы 10 декабря прекратили оперативники уголовного розыска и следователи полиции Полтавщины, под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры, с привлечением батальона полиции особого назначения и оперативно-технических служб ГУНП", - отметил Иван Выговский, начальник полиции Полтавщины.

В ходе операции было установлено, что фигуранты промышляли продажей легковых автомобилей с поддельными узлами и агрегатами, а также техническими паспортами и доверенностями на транспортные средства.
В ходе операции было установлено, что фигуранты промышляли продажей легковых автомобилей
"Четырех полтавчан задержали во время очередной продажи иномарки под видом подержанного автомобиля. Сообщники покупали на территории Украины автомобили, которыми запрещено пользоваться на законных основаниях", - добавили в полиции.

По их данным, используя закрытые Телеграмм-каналы, мошенники заказывали за определенную сумму средств изготовления поддельного свидетельства о регистрации транспортных средств. А когда документы были готовы, в них изготавливали металлические пластины с номерными обозначениями кузовов автомобилей и кустарным способом в гаражах и боксах приваривали их вместо настоящих намерениях обозначений.
мошенники заказывали за определенную сумму средств изготовления поддельного свидетельства
После того, как автомобиль был готов к продаже, его выставляли на популярных интернет-ресурсах с заниженной цене, что привлекало покупателей. Установлено менее 5 фактов реализации таких автомобилей разных регионов Украины.

В данный момент, в рамках уголовных производств, открытых по ст. 290 (Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, продолжаются санкционированные обыски. Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрениях и избрание им меры наказания.
становлено менее 5 фактов реализации таких автомобилей разных регионов Украины
Напомним, что сегодня в Полтаве произошла перестрелка между двумя группировками. В данный момент правоохранители перекрыли 4 основных выезда из города и ищут участников происшествия.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве поймали банду, которая продавала поддельные гривни и доллары. В частности, в ходе расследования задокументированы факты сбыта бывшим работником правоохранительного органа и жителем столицы.

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