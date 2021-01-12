В Полтаве сотрудники правоохранительных органов разоблачили преступную группу, которая занималась продажей иномарок с поддельными документами и идентифицирующими номерами.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области на своем сайте.

В частности, в незаконной продаже легковых автомобилей иностранного производства с фиктивными документами, а также поддельными номерами узлов и агрегатов подозревают четырех жителей Полтавы. Полиция установила минимум 5 успешных сделок, которые сообщники совершили в течение 2020 года.

"Противоправная деятельность преступной группы 10 декабря прекратили оперативники уголовного розыска и следователи полиции Полтавщины, под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры, с привлечением батальона полиции особого назначения и оперативно-технических служб ГУНП", - отметил Иван Выговский, начальник полиции Полтавщины.

В ходе операции было установлено, что фигуранты промышляли продажей легковых автомобилей с поддельными узлами и агрегатами, а также техническими паспортами и доверенностями на транспортные средства.



"Четырех полтавчан задержали во время очередной продажи иномарки под видом подержанного автомобиля. Сообщники покупали на территории Украины автомобили, которыми запрещено пользоваться на законных основаниях", - добавили в полиции.

По их данным, используя закрытые Телеграмм-каналы, мошенники заказывали за определенную сумму средств изготовления поддельного свидетельства о регистрации транспортных средств. А когда документы были готовы, в них изготавливали металлические пластины с номерными обозначениями кузовов автомобилей и кустарным способом в гаражах и боксах приваривали их вместо настоящих намерениях обозначений.



После того, как автомобиль был готов к продаже, его выставляли на популярных интернет-ресурсах с заниженной цене, что привлекало покупателей. Установлено менее 5 фактов реализации таких автомобилей разных регионов Украины.

В данный момент, в рамках уголовных производств, открытых по ст. 290 (Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, продолжаются санкционированные обыски. Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрениях и избрание им меры наказания.



Напомним, что сегодня в Полтаве произошла перестрелка между двумя группировками. В данный момент правоохранители перекрыли 4 основных выезда из города и ищут участников происшествия.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве поймали банду, которая продавала поддельные гривни и доллары. В частности, в ходе расследования задокументированы факты сбыта бывшим работником правоохранительного органа и жителем столицы.