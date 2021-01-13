Институт Катона в Вашингтоне, ведущим научным сотрудником которого является российский экономист и оппозиционер Андрей Илларионов, проводит расследование по поводу его записи в личном блоге от 8 января. В ней автор поддерживает штурмовавших Капитолий сторонников Дональда Трампа и ставит под сомнение результаты президентских выборов.

О расследовании сообщает издание Politico.

59-летний Илларионов в своем Live Journal оставил длинный пост, в котором назвал штурм Капитолия спецоперацией "Ловушка", устроенной полицией после преднамеренной«провокации активистов Black Lives Matter и демократов.

Институт расценил это как распространение "теорий заговоров".

Также Илларионов подверг критике демократов и движение BLM, которые загнали трампистов в ловушку.

Вдобавок он заявил, что до сих пор неизвестно, кто победил на президентских выборах 2020 года, обвинил руководство Демократической партии в стремлении установить свое монопольное господство в стране и написал, что бунтовщики не нарушили Конституцию США, когда они ворвались в здание.

Эта риторика резко контрастирует с заявлением президента и главного исполнительного директора Института Катона Питера Геттлера, который назвал штурм Капитолия "прямым нападением на Конституцию Соединенных Штатов, верховенство закона и нашу конституционную республику".

Комментарии Илларионова сейчас обсуждает высшее руководство между собой и с ним самим. Руководство демонстративно отвергает их.

"Насильственное нарушение конституционных процессов недопустимо и должно быть однозначно отвергнуто. Правление мафии - это не путь к свободе. Попытки насильственно удержать побежденного президента у власти наносят удар по самой сути положений Конституции о защите прав и свобод американского народа", - заявили в организации.

Илларионов в прошлом был советником президента Владимира Путина, но с 2004 года перешел в жесткую оппозицию к нему.

Катон - один из нескольких консервативных институтов, которые пытались дистанцироваться от президента Дональда Трампа и его союзников сразу после штурма Капитолия.

Между тем преследование трампистов идет буквально всюду. Например, Twitter заблокировал десятки тысяч аккаунтов сторонников теории заговора, связанной с Трампом.

Идет наступление и на самого Трампа, причем даже в Европе. Например, Deutsche Bank, являющийся крупнейшим кредитором бизнеса действующего американского президента Дональда Трампа, не будет с ним сотрудничать из-за событий в Вашингтоне 6 января.