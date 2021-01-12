Deutsche Bank, являющийся крупнейшим кредитором бизнеса действующего американского президента Дональда Трампа, не будет с ним сотрудничать из-за событий в Вашингтоне 6 января.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Отмечается, что немецкий банк кредитовал Трампа последние 20 лет. Сейчас принадлежащие президенту компании должны ему более $300 млн. По информации NYT, финансовый конгломерат намерен простить Трампу эту задолженность, поскольку в противном случае не сможет разорвать с ним отношения до окончания срока погашения кредитов.

Прекратить сотрудничество с Трампом намерен и нью-йоркский Signature Bank, в совет директоров которого в прошлом входила дочь президента Иванка Трамп. Signature, в частности, финансировал строительство поля для гольфа во Флориде.

Банк выпустил заявление, в котором призвал Трампа уйти с поста главы государства в интересах страны. После беспорядков в Вашингтоне 6 января Signature закрыл два личных счета Трампа, на которых было около $5,3 млн.

В пресс-службе кредитной организации сообщили, что также не будут вести дела с членами американского конгресса, которые голосовали против утверждения решения коллегии выборщиков, провозгласивших Джо Байдена избранным президентом США.

Как пишет NYT, после штурма Капитолия и блокировки Трампа и его сторонников в мессенджерах бизнес президента и приближенных к нему лиц может столкнуться с серьезными репутационными и финансовыми последствиями.

Еще напомним, что сенаторов предупредили о том, что сторонники Трампа хотят взять Капитолий штурмом в день инаугурации Байдена.